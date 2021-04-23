39-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

Шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с «Миланом». Об этом сообщается в Instagram итальянской команды.

Новое соглашение 39-летнего игрока с «россонери» рассчитано еще на один сезон. О финансовых условиях контракта не сообщается.

15 апреля стало известно, что Ибрагимович может быть отстранен от футбола сроком на три года. Компании футболиста принадлежат 10 процентов акций игорного бренда Bethard. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), игроки, выступающие на турнирах под ее эгидой, не могут иметь финансовых связей с букмекерами.

В активе Ибрагимовича 130 матчей в составе «Милана». Шведский форвард отметился 84 голами за итальянскую команду.