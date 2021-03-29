Ибрагимович пяткой в прыжке сделал голевой пас в игре за сборную Швеции

Царская голевая пяткой. Стиль Златана 😎😎😎 pic.twitter.com/DUF5zyHj4f — Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал эффектную голевую передачу в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Косово. Видео эпизода опубликовано в Twitter «Матч ТВ».

Форвард пяткой в прыжке переправил мяч на Людвига Аугустинсона, который поразил ворота. Встреча прошла в ночь на понедельник, 29 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов.

16 марта стало известно о возвращении Ибрагимовича в сборную Швеции. Форвард «Милана» не выступал за национальную команду на протяжении пяти лет.