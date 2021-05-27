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Кремль объяснил заявление Лукашенко об извинениях Путина

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Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко по собственной инициативе, а не по его просьбе. Извинения, о которых говорил президент Белоруссии, следует воспринимать как фигуру речи. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как правило, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без уведомления – это то, что не совсем принято в международной практике. Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения, это фигура речи», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин проявил политдипломатическую корректность, проинформировав белорусского коллегу, что «эта проблематика затрагивалась».

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин принес ему извинения за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. «В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — заявил президент Белоруссии.

Он также отметил, что если Путин и Байден хотят обсудить его страну, то они могут приехать в Минск. Лукашенко пообещал достойно встретить обоих лидеров и выслушать «все гадости», которые Байден скажет ему с подачи пресс-секретаря Джен Псаки.

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