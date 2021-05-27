Стаса Барецкого задержали за организацию марафона с гробами

Российского шоумена Стаса Барецкого задержали в Санкт-Петербурге за организацию марафона с гробами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что в городе состоялась репетиция забега, в рамках которого участники должны были бежать с гробами в руках. На место проведения мероприятия приехали две полицейские машины.

«Да, меня задержали, просидел там пару часов, объяснил политику партии и уехал. Может, кто-то под меня копает, может, не нравится кому-то, что такое мероприятие хотят организовать. Видимо, хотят тишины и забвения, но мы не те люди, мы 90-е прошли, мы молчать не будем», — прокомментировал ситуацию Барецкий.

Он заявил, что марафон несет в себе благородную миссию и нацелен на пропаганду вакцинации. Он пообещал, что забег состоится, а его участники преодолеют расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы с гробами в руках.

Ранее Барецкий, который является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», рассказал, что забег пройдет в июне. Он отметил, что таким образом планирует популяризовать ритуальный бизнес в России. Шоумен решил доказать, что в этой сфере работают «не одни мафиози и сектанты».