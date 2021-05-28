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Индийцы тайно женились в карантин и нарушили закон

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Фото: Globallookpress.com

Заключенные в пандемию браки признают незаконными в Индии: молодожены нарушали закон, поэтому их союз не может быть легальным. Об этом пишет The Hindustan Times.

Речь идет о конкретном штате страны — Мадхья-Прадеш. Именно там власти объявят заключенные в мае браки незаконными: в этот период индийский парламент ввел запрет на бракосочетания, поскольку заболеваемость COVID-19 была крайне высокой.

Несмотря на запреты и опасность заражения, некоторые пары все равно тайно женились. Согласно официальной статистике, властям удалось «предотвратить» около 130 церемоний бракосочетания.

«Если за это не будет никакого наказания, пары продолжать заключать браки тайно. А теперь все они будут объявлены незаконными. Меры будут приняты не только против молодоженов, но даже против членов семей и священников», — заявил окружной магистрат города Удджайн Ашиш Сингх.

Летом 2020-го сообщалось, что на фоне пандемии COVID-19 в Индии резко выросло число детских браков. В качестве основных причин подобных союзов власти называют ухудшение финансового положения семей из-за кризиса. Так, родители отдают дочерей в другую семью, чтобы снять с себя часть расходов по ее содержанию. Кроме того, во время пандемии в Индии закрыли многие школы, где детей кормили обедом — это тоже привело к ухудшению состояния местных семей.

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