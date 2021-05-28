Немецкий пенсионер купил танк нацистской армии и попал под суд

Немецкий пенсионер купил танк для своей коллекции оружия нацистской армии. После обнаружения покупки сотрудниками правоохранительных органов он попал под суд, сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Обыск в доме 84-летнего мужчины в городе Киль на севере Германии продолжался два дня, в нем были задействованы 20 человек. В тайнике с техникой времен Второй мировой войны помимо танка весом 40 тонн обнаружили торпеду, зенитную установку, миномет, несколько винтовок и пистолетов, а также более тысячи патронов.

По словам коллекционера, он купил танк в Англии, чтобы впоследствии сдать его на металлолом.

На данный момент полиция выясняет, находятся ли найденные боеприпасы в рабочем состоянии. Если это подтвердится, пенсионеру предъявят обвинения в нарушении нескольких немецких законов, связанных с хранением оружия. Ему может грозить от года до пяти лет тюремного заключения.

30 декабря 2020-го стало известно, что гражданская гвардия Испании обнаружила тайник с нацистскими реликвиями во время операции по задержанию бандформирования, занимающегося незаконной торговлей оружием. Сообщалось, что преступники закупали оружие в Восточной Европе, а после модифицировали его в подпольной мастерской.