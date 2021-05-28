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В Госдуме ответили на обвинения НАТО шуткой из комедии о Шурике

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Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета по международным делам, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент России не согласовывал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. На обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга она ответила шуткой из комедии о Шурике, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Любую ответственность за какие-то вещи возлагают опять на Россию. Вспоминая фильм – и что же, я часовню XIV века разрушил? Вот это примерно выглядит так и, к сожалению, будет, видимо, продолжаться», – процитировала героя фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» парламентарий.

По ее словам, в НАТО во всем видят российский след. «И то, что у России прекрасные отношения с Белоруссией, <...> это не значит, что Владимир Владимирович будет давать или согласовывать такие приказы, которые кто-то будет выполнять на территории Белоруссии», — уточнила Журова.

Ранее в интервью телеканалу Sky News генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске не обошелся без участия Москвы. По его словам, между Россией и Белоруссией очень близкие отношения, что наводит на мысли о причастности первой к произошедшему.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда были задержаны бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

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