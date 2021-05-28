В Словении обеспокоились военным присутствием России у границ Украины

Словения обеспокоена наращиванием военного присутствия России у границ Украины. Об этом заявил глава МИД Словении Анже Логар по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, трансляция пресс-конференции велась в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

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Логар сообщил журналистам, что разъяснил позицию Евросоюза по ситуации на Украине и выслушал мнение Москвы по данному вопросу. Словенский дипломат рассказал, что стороны нередко расходились во взглядах и по другим вопросам внешнеполитической повестки, но назвал прошедшую встречу конструктивной.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. По словам дипломата, хотя напряжение и угроза полномасштабного конфликта снизилась по сравнению с концом апреля, полной деэскалации обстановки в восточных регионах страны не произошло.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их от украинских границ в пункты постоянной дислокации. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Владимира Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.