В Греции заявили об ожидании «со дня на день» возобновления авиарейсов с Россией

Посол Греции в России Екатерини Нассика заявила, что в ближайшее время ожидается возобновление авиарейсов между странами. Об этом сообщает агентство «Москва».

Так, по ее словам, положительное решение о возобновлении пассажирского сообщения может быть принято «со дня на день».

«Мы принимаем всех российских туристов, у которых есть прививка, либо если они получили отрицательный результат теста, либо у них есть антитела», — уточнила Нассика.

Она добавила, что российская сторона также должна открыться для Греции и восстановить перелеты, чтобы туристы смогли посетить страну и узнать о мировом античном наследии.

В мае Греция предложила России организовать новые авиамаршруты между странами. Инициативу выдвинул глава греческого МИД Никос Дендиас во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, это необходимо для облегчения передвижения между странами.

Ранее Греция отменила прохождение карантина и ограничение по количеству на въезд в страну для российских туристов. Для въезда в страну россиянам потребуется только сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Помимо этого, границу разрешается пересекать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител в организме.

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