Брат Кадырова лишился шансов попасть в Госдуму

Четвероюродный брат главы Чечни Хас-Магомед Кадыров лишился шансов попасть в Госдуму по спискам «Единой России». Об этом пишет Znak.com.

Согласно результатам предварительного голосования, 30-летний Кадыров набрал лишь 152,8 тысячи голосов и занял шестое место по партийному списку.

В VII созыв Госдумы от «Единой России» прошли только трое чеченских депутатов — Шамсаил Саралиев (189 тысяч голосов), Магомед Селимханов (180 тысяч голосов) и Руслан Лечхаджиев (174 тысячи голосов).

В конце марта Городская дума Грозного избрала Хас-Магомед Кадырова мэром. Согласно документам на сайте гордумы, голосование было тайным. Кадыров исполнял обязанности градоначальника с начала марта. До этого он руководил полицией Грозного и был в звании младшего лейтенанта. С 2019 года возглавлял город Аргун.

24 мая в «Единой России» начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. В этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.