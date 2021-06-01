Российскую блогершу задержали за танцы в полицейской форме

Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую блогершу из Омска за танцы в полицейской форме в ролике, опубликованном в соцсети TikTok. Об этом сообщает местное издание Om1.ru.

В видео девушка танцует в форме сотрудника патрульно-постовой службы. «Что мне подарил зам. начальника отдела полиции, когда узнал про мой ТikTok», — говорится в описании к публикации. Также она рассказывала подписчикам, что форма принадлежит ее молодому человеку, а он якобы является сотрудником МВД.

В результате о видеозаписях узнали в управлении МВД по Омску. 24-летняя студентку задержали. По ее словам, форма была куплена в специализированном магазине, и на самом деле это не подарок. «Это юмористический формат. Я не хотела задеть чувства сотрудников полиции», — пояснила она.

На жительницу Омска составлен административный протокол по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов»), материалы дела направлены мировому судье.

Ранее сотрудница нью-йоркской полиции выложила в TikTok провокационное видео, на котором она появилась в служебной форме. 27-летняя Кристин Галгано (Christine Galgano) была в шортах и ковбойских сапогах. Однако сотрудникам запрещены подобные публикации в соцсетях.