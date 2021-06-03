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В Армении захотели запретить фейерверки

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Замминистра экономики Армении Аваг Аванесян направил в парламент законопроект, согласно которому гражданам будет запрещено использовать фейерверки и прочую пиротехнику в непраздничные дни. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Вся пиротехника в республике, согласно стандартам ЕАЭС, классифицируется на пять категорий, исходя из уровня мощности и производимого шума. Под полным запретом для обычных граждан могут оказаться ракеты, петарды и бомбы с третьей по пятую категорию. Исключения будут сделаны в дни государственных праздников или для лиц, имеющих соответствующую лицензию.

Власти также планируют установить в каждом муниципалитете специальные площадки для запуска фейерверков. «Кроме того, продажа (пиротехники) не сможет осуществляться на жилой территории, например, на первом этаже жилого дома», — сказал Аванесян. Чем вызвана необходимость таких мер и какие санкции будут предусмотрены для нарушителей, чиновник не пояснил.

Ранее власти Туркмении запретили гражданам и СМИ использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места для профилактики заболеваний.

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