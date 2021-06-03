Россиянка отдохнула на Кипре и описала отпуск фразой «дороговато будет»

Российская туристка побывала в кипрском отеле и оценила отдых фразой «дороговато будет». Своими впечатлениями об отпуске она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница рассказала, что путевка на Кипр обошлась ей в 130 тысяч рублей на две недели. Она осталась довольна качеством жилья и еды в гостинице.

Тем не менее, россиянка заявила, что на курорте очень завышены цены на все продукты. По ее словам, стоимость блюд в кафе разнится от 500 до тысячи рублей за порцию, а в ресторанах цены в два-три раза выше. «Неоправданно дорого во всех кафе, отелях и ресторанах — чай стоит три евро, банка колы около двух с половиной евро», — пожаловалась автор текста.

Она была возмущена дороговизной бензина (115 рублей за литр), такси до аэропорта (почти пять тысяч рублей), а также посоветовала путешественникам покупать крема для загара перед поездкой из-за высоких цен на косметику (около 4 тысяч рублей).

Несмотря на все большие траты, туристка осталась довольна проведенным временем и пообещала вернуться на курорт еще раз.

Ранее в мае россиянка отправилась отдыхать на Кипр и неприятно удивилась тратам в поездке.