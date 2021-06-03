Китаянка решила увеличить глаза и получила предложение о разводе от мужа

Жительница Китая решила увеличить глаза и получила предложение о разводе от мужа. Об этом сообщает World of Buzz.

Согласно материалу, 43-летняя женщина с фамилией Джин (Jin) решила сделать блефаропластику — операцию, позволяющую устранить излишки мягких тканей на верхних веках и сделать взгляд более выразительным. Однако после процедуры, стоимость которой составила 20 тысяч юаней (230 тысяч рублей), результат оказался хуже, чем она ожидала.

После операции, которая длилась три с половиной часа, отек на веках героини материала не спадал в течение трех месяцев. «Другие люди смотрели на меня, как на монстра. Я потратила деньги, чтобы быть красивой, а в итоге меня сделали еще более страшной. Мой муж даже хотел развестись со мной, назвав меня уродиной», — призналась Джин.

Спустя время хирург предложил китаянке провести еще одну бесплатную операцию, чтобы исправить результат первой процедуры. Героиня материала согласилась, однако и после второй пластики женщина осталась недовольна результатом. Она объяснила, что ей не выровняли внутренние уголки глаз, в результате чего ее веки стали еще более опущенными.

Женщина обратилась в больницу с просьбой возместить ей полную сумму в размере 20 тысяч юаней (230 тысяч рублей) и компенсацию за моральный ущерб, но сотрудники медицинского учреждения отказали в просьбе.

Ранее в июне студентка решила увеличить губы и едва их не потеряла. После процедуры у 20-летней студентки Ливерпульского университета Джем Уилсон (Gem Wilson) сильно распухли губы, однако косметолог приложила к ним лед и заверила, что вскоре отек спадет естественным образом. Через несколько часов губы девушки стали еще больше, приобрели серо-белый оттенок и начали причинять ей сильные боли. Родители Уилсон приняли решение вызвать скорую помощь, которая диагностировала ей окклюзию сосудов (непроходимость кровеносных сосудов).