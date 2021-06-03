83-летний француз тратил по одному доллару в день всю жизнь и объехал весь мир

Пенсионер объехал все страны мира с 1955-го по 2005 год, тратя по доллару в день в течение жизни. Видеоинтервью с путешественником публикует местное онлайн-издание Brut.

83-летний житель Франции Андре Брюжиру (André Brugiroux) рассказал, что начал свой маршрут, когда ему было 17 лет, бросив работу и впервые отправившись в Шотландию. Он отметил, что тогда испытывал финансовые трудности, поэтому взял за правило тратить не больше одного доллара ежедневно.

Брюжиру перемещался по миру автостопом, не останавливался в отелях и отказывался от ресторанов. Так, к пенсии турист побывал в 251 стране и преодолел автостопом почти 400 тысяч километров.

«Что меня интересовало в поездках? Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось», — поделился путешественник.

Он рассказал, что тогда у него не было технических возможностей, которые сейчас доступны современным туристам. «Только бумажная карта и компас, а еще умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым», — вспоминает Брюжиру.

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