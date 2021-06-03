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В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

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Фото: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз заявил об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Однако подобную версию исключать нельзя, считает он. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист в эфире телеканала Fox News напомнил об озвученных ранее версиях создания коронавируса в лаборатории при разработке биологического оружия. Однако, заметил Коллинз, это не совпадает с известной информацией о данном вирусном геноме. Что касается версий, что вирус распространился из китайской лаборатории «по ошибке», то он заявил, что «никогда не исключал этого, хотя нет доказательств этого».

Говоря о версии утечки коронавируса из лаборатории, Коллинз призвал пытаться «разъяснить разницу между различными утверждениями и возможностями». «Некоторые из них довольно невероятны, некоторые все же правдоподобны. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств», — резюмировал глава Национальных институтов здравоохранения США.

28 мая разведслужбы США заявили о наличии некоторых данных, с помощью которых удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Речь может идти о такой информации, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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