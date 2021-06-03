Ольга Любимова оценила влияние пандемии на культуру

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась панельная дискуссия «Культурные коды новой реальности», на которой министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияла на культурную сферу в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Период пандемии мы прошли достойно, так как поняли, что для спасения наших учреждений и сохранения их уникальных творческих коллективов необходимо менять подходы к работе. По каждому направлению были созданы рабочие группы, и министерство совместно с профессиональным сообществом в ручном режиме вырабатывало меры поддержки. Это также позволило в кратчайшие сроки подготовить предложения, ставшие основой для методических рекомендаций Роспотребнадзора», — отметила глава Минкульта.

По словам Любимовой, министерство сформировало реестры частных музеев, театров, негосударственных цирков и зоопарков. Она подчеркнула, что Россия, в отличие от Запада, смогла избежать массовых увольнений работников культуры в том числе благодаря тому, что они адаптировались к пандемии. Любимова указала, что, например, Эрмитаж смог совершить прорыв в онлайн-формате и за время апрельской самоизоляции набрал 20 миллионов просмотров онлайн-экскурсий. Как рассказала министр культуры, экскурсии Эрмитажа пользовались популярностью не только в России, но и за рубежом.