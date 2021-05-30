Кадыров и Любимова станут авторами документального фильма

Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут авторами документального фильма о культурных объектах республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Любимова отметила, что на территории данного российского региона есть «древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи». В то же время она выразила сожаление, что многие россияне не подозревают о таких уникальных местах. В связи с этим было принято решение собрать вместе с региональными экспертами информацию об объектах и представить ее в виде документального фильма.

По словам главы Чеченской Республики, у региона имеются амбициозные планы по восстановлению и сохранению всех объектов культурного наследия. Рамзан Кадыров отметил, что подобная работа помимо прочего проводится и при поддержке Министерства культуры России.

«Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается», — отметил он.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали кинозалы. По словам организаторов фестиваля, мероприятие пытался сорвать «небезызвестный Тимур Булатов (Исаев)» — известный активист, которого называют «борцом с геями». Позже «Артдокфест» отменил показ двух фильмов о Чечне.