Вора в законе Муму приговорили к 10 годам за нападение на смотрящего Морозика

В Белоруссии Оршанский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы вора в законе Муму за нападение на смотрящего по кличке Морозик весной 2020 года. Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

Авторитет будет отбывать срок в колонии строгого режима. По данным МВД, 2 апреля 2020 года в Орше неизвестные напали на смотрящего Морозика. Его избиение в местном клубе попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают Муму. Затем показано, как трое мужчин избивают одного.

В МВД нападение на смотрящего связывали с переделом сфер влияния в криминальном мире. Сообщника Муму приговорили к 11 годам лишения свободы, другого подельника задержали в Киеве недавно, сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Белоруссию.