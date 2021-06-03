Голые украинки и белоруски устроили «минуту крика» у штаб-квартиры ЕС в Польше

Голые украинки и белоруски устроили «минуту крика» у штаб-квартиры Евросоюза в Польше: они требовали ввести санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair и преследованиями оппозиции. Об этом пишет «Страна».

Участницы акции обратились с требованиями к крупным компаниям: в частности, Ikea, Philip Morris и Nestlе. Каждая из компаний, по их мнению, должна отказаться от сотрудничества с Белоруссией в том или ином виде: это касается и лесной промышленности, и сотрудничества с крупными белорусскими компаниями.

Некоторые девушки были топлес и написали требования на груди. Другие писали лозунги на транспарантах.

Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

1 июня сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против крупных белорусских предприятий к концу месяца. Еще раньше, 4 июня, объединение может официально запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией стран Европы и совершать посадку.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться