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Попова рассказала о новом мире после пандемии

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Мир будет жить по новым правилам после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости в четверг, 3 июня.

«Мы эти правила должны будем принять, не отказываться от них», — рассказала она в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы ведомства, сейчас нужно сделать так, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, а принятие мер борьбы с ней не заняло два года.

Ранее сообщалось, что Попова предрекла миру более частые новые пандемии в будущем. В то же время, отметила она, человечеству уже известны способы борьбы с ними, и этот навык следует «закрепить, развить, извлечь все уроки».

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