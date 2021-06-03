Попова рассказала о новом мире после пандемии

Мир будет жить по новым правилам после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости в четверг, 3 июня.

«Мы эти правила должны будем принять, не отказываться от них», — рассказала она в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы ведомства, сейчас нужно сделать так, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, а принятие мер борьбы с ней не заняло два года.

Ранее сообщалось, что Попова предрекла миру более частые новые пандемии в будущем. В то же время, отметила она, человечеству уже известны способы борьбы с ними, и этот навык следует «закрепить, развить, извлечь все уроки».