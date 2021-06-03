Силуанов предложил поменять Налоговый кодекс

Министр финансов России Антон Силуанов предложил полностью поменять Налоговый кодекс в связи с тем, что изменился сам принцип подачи отчетности. Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), посвященной будущему налоговой системы России. Трансляция дискуссии велась на сайте мероприятия.

По его словам, в последние годы произошел переворот сознания. Если раньше отчетность заполнял налогоплательщик, а Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяла ее, то теперь налоговики сами заполняют все, а налогоплательщик проверяет.

Такая ситуация, подчеркнул Силуанов, требует изменения базовых законодательных основ регулирования, в том числе Налогового кодекса. Он пообещал, что в новой редакции постараются обойтись без санкций для налогоплательщика, что обеспечит дополнительный комфорт. Сроки предстоящих изменений министр не назвал.

Ранее глава Минфина опроверг информацию о том, что правительство рассматривает планы о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Он также указал, что в результате принятых изменений удалось получить не 60 миллиардов рублей, как планировалось, а порядка 100 миллиардов.

Также Силуанов сообщил, что уже в течение месяца в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) впервые не останется американских долларов. Вместо них вырастет доля евро и юаня, а также в структуре появится золото, причем сразу в размере 20 процентов.