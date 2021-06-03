МВД показало видео про грустного полицейского

Сотрудники регионального управления МВД России по Красноярскому краю сняли видеоролик, в котором правоохранители просят граждан остерегаться мошенников. Соответствующую запись публикует издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть полицейского, с грустным видом прогуливающегося по лесу. В конце на экране появляется надпись: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый». Кроме того, в этом видео зрители слышат отрывок из песни «Березы» российской группы «Любэ».

Ранее стало известно о российских регионах с высоким уровнем мошенничества за первый квартал текущего года — лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, второе место заняла Москва, на третьем расположился Краснодарский край, замкнул десятку Пермский край.