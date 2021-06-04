В Госдуме придумали способ сделать США самой нищей страной

Депутат Государственной думы Виталий Милонов придумал способ сделать США самой нищей страной. По его мнению, для этого нужно полностью отказаться от доллара. Слова депутата приводит портал Ura.ru.

«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты», — пояснил свою точку зрения Милонов. Он также добавил, что если этому примеру последуют экономические союзники России, то для США это станет ощутимо, пойдет «шквал отказов» от валюты по всему миру.

По словам парламентария, доллар — это самая необеспеченная валюта в мире, и как только она прекратит быть средством международных платежей, США превратится в самую нищую в мире страну.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие для обрушения американской валюты. По его оценкам, отказ от нее России не повлияет на США, так как Москва не является главным партнером Вашингтона. Однако у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии, заметил эксперт.