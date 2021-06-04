В словах Путина о Сбербанке увидели веру иностранцев в экономику России

Приватизация Сбербанка, в ходе которой более 40 процентов акций ведущего банка страны, по словам президента России Владимира Путина, стали принадлежать иностранцам, говорит о вере иностранного бизнеса в российскую экономику. На это указал Regnum.

Как подчеркнул российский экономист, руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, Россия не может оставаться в стороне от глобализации и основной задачей законодателей является помощь стране интегрироваться в мировые процессы и сохранить при этом самостоятельность и безопасность. Эксперт также отметил, что 50 процентов акционерного капитала банка принадлежит правительству, «а это значит, что банк по сути является достоянием людей и принадлежит гражданам. Важно, чтобы это так и оставалось».

В свою очередь, глава инвестиционной платформы Mubadala Investment Company в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи заявил «Ленте.ру», что компания считает Россию очень привлекательной страной для инвестиций. «В ней много качественных активов, которые управляются профессиональным менеджментом. Сбербанк важный партнер для нас, и мы рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества», — сказал он.

В последние годы государства во всем мире столкнулись с серьезнейшими вызовами, среди которых социальное расслоение, рост внутренних долгов граждан и внешнего долга, переход на «зеленые» технологии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Пандемия ускорила эти тренды и привела к усилению роли государства как в экономике, так и в частной жизни. Вопрос в том, станет ли это «новой нормальностью» или окажется временным явлением, которое уйдет вместе с вирусом. Об этом рассуждал Герман Греф на 24 Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором Сбер провел панельную сессию «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество».

Участники дискуссии обсудили, как пандемия уже изменила и продолжает менять нашу жизнь и профессиональную деятельность, социальные нормы и этические стандарты, роль государства, отношение к вопросам экологии и изменения климата, а также другие аспекты.