Наука и техника
 
Последние новости
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
США не нашли денег на «обстреливающую» Москву из Северного моря суперпушку
Азербайджан смягчил правила въезда для россиян
Автора призов «Олимпиады-80» нашли через три месяца после смерти
Написавшего о «сгоревшей Москве» украинского тяжелоатлета дисквалифицировали
Путин открыл памятник Александру III под Петербургом
В Башкирии райцентр украсили клумбами с коноплей
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
Ивлееву и Элджея задержали после премии «Муз-ТВ»
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Роскосмосе» назвали причины получить «ай-ай-ай» от прокуроров

Перейти в «Мою Ленту»
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Все исследования, которые проводят ученые «Роскосмоса» должны заканчиваться созданием итоговой продукции. Иные проекты исследователей являются рискованными, поэтому к ним могут прийти прокуроры и «сделать ай-ай-ай». Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, российское законодательство не позволяет ученым «Роскосмоса» вести проекты, которые ни к чему не приводят. Все научно-исследовательские работы с бюджетными денежными средствами, ведущиеся в организации, должны заканчиваться опытно-конструкторской работой.

«И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам "ай-ай-ай"», — сказал Рогозин, добавив, что многие инженеры и ученые корпорации по космической деятельности боятся браться за сомнительные проекты из-за возможного фиаско в итоге.

Ранее стало известно, что «соперничество» Рогозина с главой SpaceX Илоном Маском обойдется почти в триллион рублей. На реализацию российской космической программы «Сфера» необходимо выделить 800 миллиардов рублей. «Из них 500 миллиардов — внебюджет», — добавил руководитель.

По задумке «Роскосмоса», идеология глобальной спутниковой системы «Сфера», 600 спутников которой планируется запустить к 2030 году, «более сильная», чем таковая у Starlink (проект SpaceX) и OneWeb, поскольку последние «нацелены исключительно на решение задач связи и передачи больших объемов информации».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
Рогозин рассказал о духовной близости с Маском
«Роскосмос» пообещал к 2030 году развернуть «аналог» Starlink
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0410 апреля

Танцор диско

Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
14:45 2 июня

Объяснено желание Судана пересмотреть соглашение о базе ВМФ России

14:27 2 июня

Раскрыты последствия древней катастрофы для человечества

13:27 2 июня

Обновление iOS испортило автономность iPhone

Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
12:21 2 июня

У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения

11:18 2 июня

Витамин D оказался бесполезен для профилактики COVID-19

10:05 2 июня

Поблизости от Млечного Пути обнаружили гигантские обломки

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
09:04 2 июня

LG остановила производство смартфонов

07:14 2 июня

Ученые установили связь между потерей зубов и активностью пожилых людей

03:56 2 июня

Ученые из Израиля и США нашли новый способ продлить молодость

Россия
В Москве обратили внимание на «сезонную» смену одного и того же бордюра
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
Москвичам пообещали настоящее лето
Минтруд обнародовал даты майских праздников в 2022 году
Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет «Северного потока-2»
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Киргизия обвинила Таджикистан в провокации на границе
Основатель NEXTA отреагировал на признания Протасевича в интервью
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Нагорном Карабахе
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Киргизский вертолет неудачно сел на спорной границе с Таджикистаном
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
Сечин заявил о готовности «Роснефти» к сотрудничеству
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Проект «Восток Ойл» поспособствует экологической эффективности «Роснефти»
Александр Дрозденко«Мы пошли против тренда»
Губернатор Ленинградской области — о работе во время пандемии и перспективах региона
В Госдуме оценили последствия запрета на экспорт гречки
Спецпредставитель Путина назвал «гарантированные» направления карьеры
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Все материалы
Силовые структуры
Бастрыкин заинтересовался арестом и делом застрелившего россиянина полицейского
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Приговоренный к 24 годам за расстрел сослуживцев Шамсутдинов попал на зону
Заведено новое дело после инцидента со случайным убийством россиянина в Мошково
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Боец вспомнил о победе в уличной драке вместе с футболистом сборной России
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
Бывшего шефа полиции приговорили к 2170 годам за заговор против «Фенербахче»
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
Задержанной в Париже российской теннисистке разрешили покинуть Францию
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Сборная Бразилии по футболу отказалась участвовать в Кубке Америки
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова
С чистыми руками
 
Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»
«Мистическая духовная война».
Как главный пропагандист Белоруссии борется с оппозицией, геями и мировым правительством
Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили в 7,2 миллиона рублей
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Ошибочно осужденный полицейский вернулся на работу через 10 лет после увольнения
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Разъяренная тигрица убила маленького леопарда и попала на видео
Неблагодарная невеста решила накормить гостей одними куриными стрипсами
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Все материалы
Последний Bugatti Veyron Super Sport ушёл с молотка
Taos для России: главное о маленьком кроссовере Volkswagen
Рассматриваем в деталях новую модель немецкой марки
Porsche планирует выпустить ещё один электрический седан
Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross
Наши впечатления о самом эксцентричном кроссовере Mitsubishi после обновления
Российская трасса М11 станет коридором для беспилотных грузовиков
Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!
Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
В России на 133% выросли продажи новых автомобилей
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы