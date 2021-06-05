В «Роскосмосе» назвали причины получить «ай-ай-ай» от прокуроров

Все исследования, которые проводят ученые «Роскосмоса» должны заканчиваться созданием итоговой продукции. Иные проекты исследователей являются рискованными, поэтому к ним могут прийти прокуроры и «сделать ай-ай-ай». Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, российское законодательство не позволяет ученым «Роскосмоса» вести проекты, которые ни к чему не приводят. Все научно-исследовательские работы с бюджетными денежными средствами, ведущиеся в организации, должны заканчиваться опытно-конструкторской работой.

«И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам "ай-ай-ай"», — сказал Рогозин, добавив, что многие инженеры и ученые корпорации по космической деятельности боятся браться за сомнительные проекты из-за возможного фиаско в итоге.

Ранее стало известно, что «соперничество» Рогозина с главой SpaceX Илоном Маском обойдется почти в триллион рублей. На реализацию российской космической программы «Сфера» необходимо выделить 800 миллиардов рублей. «Из них 500 миллиардов — внебюджет», — добавил руководитель.

По задумке «Роскосмоса», идеология глобальной спутниковой системы «Сфера», 600 спутников которой планируется запустить к 2030 году, «более сильная», чем таковая у Starlink (проект SpaceX) и OneWeb, поскольку последние «нацелены исключительно на решение задач связи и передачи больших объемов информации».