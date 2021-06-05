В Башкирии райцентр украсили клумбами с коноплей

В башкирском селе Зилаир районный административный центр украсили клумбами с коноплей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жители села оценили необычное «благоустройство», засняв происходящее на камеру телефона. Авторы видео рассказали, что рассчитывали на посадку в центре населенного пункта сосен, а не наркотических растений.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что уже в курсе случившегося. «Сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас разбираются в данной ситуации», — сообщили в ведомстве.

В марте россияне заметили, что по периметру детского сада поставили железный забор, который сверху «украсили» колючей проволокой. Администрация учебного учреждения заявила, что это вынужденная мера безопасности, так как рядом с центром находится рынок.