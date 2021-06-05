Оценена сумма заключенных на ПМЭФ соглашений

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценили сумму заключенных за время его работы соглашений. Речь идет о нескольких сотнях договорах общей стоимостью 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, его слова приводит ТАСС.

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений 3 триллиона 860 миллиардов рублей», — уточнил он. По словам Кобякова в этот раз число соглашений стало беспрецедентным и превзошло результаты 2019 года.

Также во время пресс-конференции он добавил, что участниками форума стали 13 тысяч человек из 140 стран мира, отмечает РИА Новости. «Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей», — подытожил Кобяков.

В пятницу, 4 июня, на форуме выступил президент России Владимир Путин. «Мы рады, что после вынужденного перерыва именно у нас в России происходит первое крупное международное деловое мероприятие», — начал он.

В ходе своей речи президент сказал, что спад в мировой экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны. «Но уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — подчеркнул Путин и напомнил, что рост мирового ВВП в этом году, как ожидается, будет максимальным с 1970-х.

В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня.