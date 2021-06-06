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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО союзом России и Белоруссии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заявления НАТО в отношении союза России и Белоруссии объясняются необходимостью альянса оправдать собственное существование. Такое мнение высказал в комментарии «Говорит Москва» заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, причину резких заявлений генсека Йенса Столтенберга стоит видеть в срыве планов НАТО благодаря усилиям Москвы и Минска. «Белоруссия выпадает из планируемого санитарного кордона, который для антирусски настроенных политиков на Западе идея-фикс», — пояснил парламентарий и добавил, что в альянсе «раздосадованы и пытаются всячески с больной головы переложить на здоровую».

Между тем, указал Затулин, сам альянс планомерно создает напряженность возле российских границ, дестабилизируя ситуацию в Приднестровье, в Грузии и на Украине, приняв в свой состав страны Прибалтики. Все заявления по поводу мнимой российской угрозы являются лишь надуманным поводом для оправдания собственного военного присутствия, считает депутат.

Затулин подчеркнул, что Россия осталась единственным союзником Белоруссии.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО серьезно обеспокоены усилением сотрудничества Минска и Москвы. Он подчеркнул, что альянс готов «в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы», исходящей от Союзного государства. Кроме того, в НАТО считают угрозой все более активное сотрудничество России с Китаем, которое выводит проблемы безопасности в «новое измерение».

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