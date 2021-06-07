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Евросоюз призвал страны отказаться от «вакцинного национализма»

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Фото: Globallookpress.com

Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны отказаться от «вакцинного национализма» и поделиться препаратами от коронавируса с нуждающимися регионами. Его слова передает РБК.

Дипломат отметил, что ЕС поддерживает план Международного валютного фонда о вакцинации 40 процентов населения планеты в 2021 году и 60 процентов в 2022 году. Для достижения этих целей, по его словам, страны должны работать вместе и воздержаться от политизации процесса вакцинации.

Боррель подчеркнул необходимость устранения разрыва в темпах вакцинации между экономически развитыми и развивающимися странами для недопущения «вакцинной сегрегации». Он заявил, что деятельность в этом направлении соответствует интересам всех сторон. Дипломат также заключил, что сокращение разрыва необходимо для снятия ограничений, которые препятствуют экономическому развитию и усугубляют геополитическую напряженность.

4 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала международное сообщество делиться вакцинами от коронавируса с более бедными странами. Представитель ВОЗ добавил, что прямо сейчас вакцин от SARS-CoV-2 не хватает Индии: виной этому задержки на производстве и проблемы с логистикой.

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