Генерал СБУ назвал два условия блокировки «Северного потока-2»

Киев способен воспрепятствовать достройке российского газопровода «Северный поток-2», но лишь при двух условиях. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина 24» бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко.

Поясняя свое предположение, он отметил, что для блокировки проекта властям страны понадобится помощь диаспоры, так как нужно будет убедить американский Конгресс в том, что газопровод является угрозой энергетической безопасности в Европе. «Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт и, плюс, если Партия зеленых победит на выборах в Германии, есть шанс», — заявил он, называя свои варианты.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов объяснил провал в борьбе против «Северного потока-2». По словам Суслова, Украина не смогла противостоять строительству трубопровода из-за неспособности руководства страны грамотно выстраивать политику по сохранению транзита.

К настоящему моменту газопровод готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.