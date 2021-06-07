Девушки вскарабкались в нижнем белье на самую высокую гору страны

Группа девушек вскарабкалась на самую высокую вершину в Уэльсе в честь благотворительной организации по защите психического здоровья Rethink. Об этом сообщает Daily Mail.

Четыре подруги Аби Джентл-Спенс (Abi Gentle-Spens), Мария Кейрнс (Maria Cairns), Лорна Тернер (Lorna Turner) и Касси Дэви (Cassie Davey) из Кента поднялись на гору Сноудон, высота которой составляет 1085 метров. В общей сложности дорога заняла четыре часа, свое восхождение на пик девушки отметили бутылкой игристого вина.

Отмечается, что проблемы ментального здоровья имеют важное значение в жизни каждой участницы акции. «Необходимо стать примером для других людей и показать, что тебе все равно на мнение окружающих. Поначалу нам было страшно. Мы начали подниматься в бюстгальтерах, а затем подумали: "Черт возьми, давайте сделаем это!" И сняли штаны», — рассказала 26-летняя Дэви в интервью журналистам.

На вершине горы Сноудон подруги сделали несколько фотографий. На одном из кадров они запечатлены среди скал лицом к камере и с бутылкой в руке, на другом — позируют спиной в стрингах.

Как пишет издание, следующая цель девушек — покорить наивысшую точку Британских островов, шотландскую гору Бен-Невис (1344 метра).

В апреле стало известно об откровенной съемке украинских моделей на горнолыжном курорте Буковель. 12 девушек запечатлели на склоне гор, а также в подогреваемом бассейне. Некоторые из участниц фотосессии были одеты в костюмы зайцев, других сфотографировали в нижнем белье и обнаженными.