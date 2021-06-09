Покупатели элитных алмазов начали «безумно» скупать камни, несмотря на то, что цены на них завышены. Как сообщает Bloomberg, на последнем закрытом аукционе De Beers, который состоялся в начале июня, в ряде случаев стоимость камней была на десять процентов выше, чем во время прошлых распродаж.

Агентство отмечает, что готовность покупать камни по завышенной цене демонстрирует растущий спрос в индустрии, которая почти полностью была остановлена пандемией. Сейчас огранщики и полировщики, составляющие основу мирового алмазного рынка, яростно конкурируют за камни.

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Покупатели, известные как сайтхолдеры (в том числе Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.), покупают камни De Beers на торгах в Габороне (Ботсвана). В продажах принимает участие ограниченное количество компаний, отобранных концерном, — их называют «алмазным синдикатом». Концерн устанавливает цены на бриллианты, и в последнее время они выше рыночных.

С 2020 года алмазная отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и падения спроса на ювелирные украшения. В итоге цены на драгоценные камни упали до десятилетнего минимума. В 2021-м производство алмазов оказалось на 20-25 процентов ниже доковидного уровня на фоне опустошения запасов добывающих компаний.

Восстановления рынка ждут не раньше 2025 года, при этом предложение будет расти от силы на 1-2 процента в год.