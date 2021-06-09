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Огонь подступил к Иерусалиму

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В окрестностях Иерусалима вспыхнули два крупных лесных пожара. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Возгорание началось около городов Неве-Илан и Абу-Гош. Отмечается, что экстренным службам пока не удалось остановить распространение огня. На месте происшествия работают более 70 бригад спасателей, два вертолета и десять пожарных самолетов. Причины пожаров пока не установлены.

По данным издания, пожары вплотную подступили к жилым поселениям. На данный момент в регионе идет эвакуация людей. Полиция временно приостановила железнодорожное сообщение в Иерусалиме между аэропортом имени Бен-Гуриона и станцией «Ицхак Навон». Службы безопасности также перекрыли несколько дорог и транспортных развязок в зоне возгораний.

4 июня стало известно, что в столице Египта десятки подростков пострадали в результате пожара в детском СИЗО. По данным расследования местных служб безопасности, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Перед инцидентом между двумя заключенными произошла драка. Отмечается, что загорелось только одно крыло здания.

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