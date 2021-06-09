«Слишком милое для толстухи лицо» прославило девушку в соцсетях

Британская блогерша прославилась в социальных сетях из-за полноты и пожаловалась на нелестные комментарии подписчиков. Об этом сообщает The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом @elladonnelly_xo регулярно делится роликами, на которых демонстрирует тело в облегающей одежде, кроп-топах, шортах и юбках. Отмечается, что в TikTok на нее подписаны 276 тысяч человек, а ее видео в общей сложности получили 11,6 миллиона лайков.

Британка призналась, что принимает свою внешность и не стесняется демонстрировать ее общественности. Однако, по словам @elladonnelly_xo, ее часто расстраивают комментарии, в которых пишут, что у нее «слишком милое лицо для толстухи».

Несмотря на негативные отзывы хейтеров, блогерша продолжает публиковать видео, демонстрируя наряды. Поклонники восхищаются ее уверенностью в себе в комментариях под постами. «Не давай никому указывать тебе, кем быть!», «Ты лучшая», «Надеюсь я стану такой же уверенной в себе», — пишут юзеры.

В сентябре 2010 года тучная модель рассказала об унижениях и травле в сети. Плюс-сайз-манекенщица Кэлли Торп призналась, что использует специальные алгоритмы в Instagram, чтобы блокировать людей, которые оставляют оскорбительные комментарии к ее фотографиям.