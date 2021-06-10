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Учитель провел ночь в тюрьме из-за длинных волос

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Фото: Abuzar Madhu

Полиция увидела во внешнем виде длинноволосого жителя Пакистана преступника и арестовала его на сутки. Соответствующий материал публикует Vice.

28-летний учитель и театральный актер Абузар Мадху (Abuzar Madhu) рассказал, что сотрудники полиции останавливали и осматривали его на улице «по три раза в день», но никогда ранее не задерживали. Так, в один из дней герой материала вышел на улицу с собранными в пучок волосами. По его словам, полиция придралась к тому, что внешний вид мужчины не соответствует его профессии. Офицеры сказали: «Вы видели себя? Как можно учить детей с такими волосами? Вы будете наказаны за это».

В полицейском участке сотрудники провели досмотр: сумку преподавателя опустошили, но обнаружили в ней только книги. Тем не менее, Мадху пришлось провести ночь в тюрьме.

Учитель заявил, что собирается сохранить длину волос в знак сопротивления предвзятому мнению. «Если я и буду стричься в будущем, то это произойдет потому, что я хочу перемен. Никогда не сделаю этого из-за страха», — подчеркнул он.

Культурный обозреватель Ахмер Накви (Ahmer Naqvi) объяснил, что длинные волосы у мужчин часто вызывают осуждение у старшего поколения пакистанцев. В 1990-е годы тогдашний премьер-министр страны Наваз Шариф (Nawaz Sharif) раскритиковал «длинноволосых молодых людей» и запретил транслировать рок и поп-музыку на местном телевидении за то, что артисты с экстравагантным имиджем пагубно влияли на пакистанскую культуру.

«Существует стереотипное мнение по поводу того, что длинные волосы размывают гендерные нормы и свидетельствуют о подражании западной культуре. Если вы мужчина с длинными волосами, то полиция, скорее всего, задержит вас и проверит на наркотики и алкоголь», — заключил эксперт.

В мае сообщалось о мужчине, который отращивал волосы 37 лет и показал результат. Индийский актер Санни Осан (Sunny Osahn) рассказал, что относится к этноконфессиональной группе сикхов, которые придерживаются важного для них правила — никогда не стричься. Он продемонстрировал на камеру свои волосы и отметил, что за всю его жизнь пряди отрасли лишь до уровня его поясницы.

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