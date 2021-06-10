Российский золотодобытчик собрался на Лондонскую биржу

Российская золотодобывающая компания Nordgold семьи Алексея Мордашова подтвердила, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Ожидается, что к торгам золотодобытчик будет допущен в конце июня или начале июля, следует из сообщения на сайте Nordgold.

Предполагается, что в свободном обращении по итогам размещения окажется как минимум четверть акций компании.

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«Предложение предполагает вторичную продажу обыкновенных акций текущим акционером компании, Ocean Management Limited (инвестиционная структура, чьими бенефициарами являются Алексей Мордашов (35 процентов), Кирилл Мордашов (32,5 процента) и Никита Мордашов (32,5 процента)», — говорится в сообщении Nordgold.

О планах Nordgold на IPO в январе сообщали источники The Wall Street Journal, речь шла о планах разместить более 25 процентов акций.

4 июня стало известно о планах выйти на иностранную биржу еще одной российской компании — модного дискаунтера Familia. Компания рассматривает размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). IPO провела также сеть магазинов Fix Price, что сделало ее основателей долларовыми миллиардерами.

Эксперты уже отметили, что в 2021 году экономика России пошла на многолетний рекорд по публичным размещениям на национальных и зарубежных площадках: ожидается, что объем привлеченных средств превысит 10 миллиардов долларов.