Лера Кудрявцева назвала причину отказа от алкоголя

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» сообщила, что не употребляет алкогольные напитки на протяжении примерно 30 лет. В выпуске, опубликованном на YouTube-канале НТВ, она также назвала причину отказа от спиртного.

Кудрявцева призналась, что, проснувшись однажды утром после вечеринки, решила навсегда исключить из жизни алкоголь и сказала себе: «Все, больше никогда!» По словам ведущей, когда она употребляла спиртное, на следующий день она нередко чувствовала себя плохо. «Были моменты, когда я выпивала, а на утро умирала», — поделилась она.

Уже около 30 лет телеведущая не употребляет алкогольные напитки. Она уточнила, что не пьет спиртное «даже на праздниках». Гости программы, среди которых были телеведущая Аврора и актриса Наталья Бочкарева, подтвердили, что Кудрявцева говорит абсолютную правду.

Ранее Кудрявцева рассказала, что устала бороться с постоянным стрессом и чувствует себя полностью разбитой после перенесенного коронавируса. Она сообщила, что из-за своего состояния уехала из Москвы.