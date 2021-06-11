В России оценили возможность отказа от вещей из натурального меха

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов оценил возможность отказа от вещей из натурального меха в России. На эту тему он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что этот процесс может пройти в стране естественным образом, поскольку на данный момент россияне все чаще делают выбор в пользу экологичных материалов и этичного потребления. «Посмотрите, насколько меняется рынок, становится популярной одежда не только из искусственного меха, но и в целом экологичные виды одежды. Это большая отрасль с огромным оборотом, со своими клиентами, которых с каждым годом становится все больше», — заявил парламентарий.

Кроме того, Бурматов отметил, что предметы одежды из искусственного меха стали качественнее и долговечнее. По его мнению, одежда из этичных материалов популяризируется в медиа благодаря известным личностям.

Известно, что на сегодняшний день множество зарубежных масс-маркетовых и люксовых брендов отказались от производства коллекций с использованием натурального меха. Например, в марте 2018 года такое решение принял итальянский модный дом Versace. К нему присоединились такие мировые компании, как Gucci, Prada, Burberry, Michael Kors и другие.