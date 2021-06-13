Российский регион выставил посты ДПС на въезде из-за пандемии

Ивановская область ужесточила ограничения на въезд в регион в связи с пандемией коронавируса, выставив несколько нарядов ДПС для контроля прибывающих. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что посты ДПС были выставлены на въезде в область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях — в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Теперь прибывающим в регион россиянам требуется уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Свободно въехать в область и не проходить карантин могут вакцинированные от коронавируса граждане, либо имеющие справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком до трех дней или документ, подтверждающий наличие антител в организме, выданный не ранее 1 января 2021 года.

Также отмечается, что? помимо постов ДПС на въездах в область, проверка сертификатов вакцинации проходит и в самом регионе.

Ранее Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о существовании российских штаммов коронавирусной инфекции. Он отметил, что как и в других странах, в России, в частности в Москве, существуют свои «оригинальные» мутации COVID-19.