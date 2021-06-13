Катя Лель объяснила возникновение коронавируса заговором против артистов

Российская певица Катя Лель предложила свою версию возникновения COVID-19. По мнению артистки, его разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией, пишет Sobesednik.ru.

Лель отметила, что многие представители творческих профессий пострадали от пандемии коронавируса. Среди них — известные во всем мире музыканты, актеры и писатели. Женщину также смутило, что «творческих людей мгновенно отправили по домам».

«А потом до меня дошло: творческие люди – это свет. Именно поэтому мы стали неугодны. (...) Коронавирус – это явно заговор против человечества. Это уже доказанный факт», — объяснила свою теорию Лель.

Певица стала искать единомышленников, которые уже доказали ее идеи. Таким человеком стал духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври из Африки. Вместе с ним Лель записала «альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК». Певица заявила, что пластинка выйдет на знаменитом мировом лейбле в ближайшее время.

Ранее Катя Лель предсказала дату появления инопланетян на Земле. Артистка предполагает, что вторжение НЛО случится до 2030 года. По мнению Лель, люди являются экспериментом высших цивилизаций.