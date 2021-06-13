Преступник ранил мужчину, нашел его в больнице и поджег

В Индии преступник ранил мужчину, после чего нашел его в больнице, куда тот был госпитализирован, и поджег его. Об этом сообщает издание India Today.

Пациент Дамодар Кори находился в медицинском учреждении в районе Сагар Мадхья-Прадеша. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как обвиняемый по имени Милан Раджак движется по холлу больницы с зажигалкой. После этого он поджигает пострадавшего. Тот, охваченный пламенем, бежит вслед за нападавшим.

Полиция задержала мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Пациент был госпитализирован в другую больницу, где проходит лечение от ожогов, его состояние стабильное.

Ранее в Нью-Йорке, США, мать выбросила из окна второго этажа новорожденную и ее двухлетнего брата, после чего прыгнула следом. Женщина не потеряла сознание после прыжка, она начала бить месячную девочку головой об асфальт, прежде чем очевидец перепрыгнул через забор и отобрал ребенка. Младшая дочь была госпитализирована в критическом состоянии, мать и сын также попали в больницу с травмами, не опасными для жизни.