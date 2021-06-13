Торгующий мороженным и поющий песни двойник Трампа попал на видео

Видео: Rana Muhammad Sajjad/ YouTube

Торгующий мороженным и поющий песни двойник бывшего президента США Дональда Трампа нашелся на улицах города Сахивал в Пакистане. На сходство продавца и экс-лидера обратил внимание портал LadBible.

На кадрах видео, опубликованного на YouTube, видно, как мужчина поет про различные вкусы и ингредиенты своего товара на урду. Издание отметило, что голос героя ролика и манера речи отличается, но его движения похожи на поведение Трампа.

«Новый бизнес Дональда Трампа», «Трамп переехал в Пакистан», «Дональд, это ты?» — прокомментировали удивительное сходство пользователи социальных сетей. Знает ли уличный торговец, что его окрестили двойником бывшего американского президента, неизвестно.

В 2018 году в интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, похожий на президента США Дональда Трампа. «Трамп» одет в клетчатую рубашку, а на груди висят очки. Неизвестный что-то рассматривает впереди себя. Комментаторы обратили внимание на его «пивное брюшко».