Путин раскрыл самый важный вопрос перед встречей с Байденом

Президент России Владимир Путин раскрыл самый важный вопрос перед встречей с американским коллегой Джо Байденом. По словам российского лидера, тема кибербезопасности является приоритетной, так как отключения целых систем ведут к тяжелым последствиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым после вступления Байдена в должность.

Отмечается, что приезд американского лидера в Женеву после встреч с союзниками США должен продемонстрировать России «единый фронт» для противодействия Москве. Кроме того, эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома.

Ранее Владимир Путин заявил, что ожидает от встречи с президентом США восстановления личных контактов и налаживания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес.