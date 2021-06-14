Президент Замбии потерял сознание на параде

В столице Замбии Лусаке 64-летний президент Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Zambia Watchdog.

По информации агентства, глава государства почувствовал внезапное головокружение, но сразу пришел в себя и поехал в свою резиденцию. Лунгу заверил, что чувствует себя хорошо и продолжает исполнять президентские обязанности.

Вскоре после этого стало известно о госпитализации первого президента страны, 97-летнего Кеннета Каунды. Он проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. Причина госпитализации основателя национальной государственности не уточняется.

Ранее на торжественном военном параде Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази разбился истребитель МиГ-21 ВВС Ливии. Пилот самолета погиб.