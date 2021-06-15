Российским туристам предложили поехать на «край земли»

Российским туристам предложили прокатиться по самой длинной узкоколейной железной дороге в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о самой старой в стране дороге такого типа, которая проходит от города Алапаевск до поселка Калач в Свердловской области. Ее протяженность —177 километров. «По такой дороге можно проехать от Алапаевска до Калача ( который называют "краем земли") за восемь часов», — говорится в статье.

«Таких узкоколеек с пассажирским движением, как наша, в России больше нет, да и в мире, пожалуй, тоже», — рассказал директор Алапаевской узкоколейной железной дороги Олег Булатов.

Уточняется, что по узкой колее добраться до пункта назначения быстро не получится — на такой дороге нельзя развивать скорость больше 30 километров в час. Стоимость поездки варьируется от 26 до 112 рублей в жестком вагоне и от 44 до 160 рублей в плацкарте. Экскурсия с гидом и обедом обойдется в 600-700 рублей. Также туристы смогут посетить музей истории Алапаевской узкоколейки, который находится на территории действующего электроцеха.

Ранее, 11 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготных тарифах для путешествий на поездах для семей с детьми. Билеты со скидкой смогут купить семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Уточняется, что программа рассчитана на поддержку внутреннего туризма, на нее уже выделено более 1,3 миллиарда рублей.