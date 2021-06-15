Бывшая солистка «ВИА Гры» показала изменившееся после болезни лицо

Бывшая солистка «ВИА Гры», украинская певица Анна Седокова показала изменившееся после болезни лицо. Она поделилась кадрами со своими подписчиками в Instagram.

Поп-звезда опубликовала в сторис фотографии последствий аллергического приступа. Знаменитость отметила, что внезапно покрылась красными пятнами и стала отекать. Для борьбы с недугом она стала употреблять антигистаминные средства, однако они давали неприятный побочный эффект. Поэтому Седокова самостоятельно приняла решение отменить прием препаратов, что привело к тяжким последствиям. 38-летняя исполнительница рассказала, что проснулась среди ночи от сильной реакции организма.

«Решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!» — подписала публикацию Седокова.

Она рассказала, что укол сделал ее 28-летний муж, баскетболист Янис Тимма. Певица отметила, что после приема препарата кожа почти сразу перестала зудеть. Ввиду ночного происшествия и отека лица исполнительницы, ее губы заметно увеличились. Седокова прокомментировала это тем, что теперь она выглядит как после нескольких пластических операций.

Ранее Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем. Певица рассказала своим подписчикам, что решила поститься, отказавшись от алкоголя и соблюдая строгую диету. Она отметила, что думает полностью завязать со спиртными напитками.