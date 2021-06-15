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В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи из-за увеличения туристического потока. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, передает URA.RU.

По словам депутата, на курорте необходимо ввести дополнительные меры защиты, чтобы не допустить распространения болезни. Кривоносов предложил исполнительным органам власти проработать вопрос о введении обязательных справок о прохождении ПЦР-тестов и экспресс-теста в аэропорту для того, чтобы «все спокойно отдыхали».

Тем не менее депутат отметил, что пока в Сочи нет всплеска заболеваемости COVID-19. Однако, несмотря на ограничения, российские туристы продолжат путешествовать по стране.

«Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — пояснил политик.

Ранее в июне Кривоносов внес в Госдуму законопроект, разрешающий создание отдельных комнат для курения на территории гостиниц. По словам депутата, нарушение запрета на курение на территории гостиниц является большой проблемой и носит масштабный характер.

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