Россиянам раскрыли различие антител после прививки и коронавируса

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik раскрыл различие антител после прививки от COVID-19 и коронавируса.

По словам специалиста, во время болезни иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Препарат формирует антитела к компонентам, от которых будет зависеть агрессивность вируса. Например, российский «Спутник V» защищает от S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки организма.

Антитела, которые образуется у россиян в организме в результате болезни, не всегда обладают эффективной защитой, поскольку многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь. «После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме», — пояснил Тимаков.

По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что при недостатке антител стоит сделать три прививки от COVID-19. По словам Викулова, наличие антител — важный показатель для вакцинации. Они должны или отсутствовать, или их значение должно быть минимально.