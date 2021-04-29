Инфекционисты назвали условие для прививки от COVID-19

Примерно через полгода переболевшим коронавирусом или тем, кто ранее получил прививку, нужно снова проверить уровень антител. Такое условие назвал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Специалист напомнил, что примерно через пять-шесть месяцев иммунитет ослабевает. По его словам, проверить уровень антител необходимо в одной лаборатории, так как в разных лабораториях разные тест-системы и разные показатели.

При этом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский напомнил, что если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, то вакцинация на данный момент не нужна.

Кроме того, по его мнению, на сегодняшний день в случае вакцинации необходимо отдать предпочтение людям, которые еще не встречались с вирусом, и прививать их. «А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации», — пояснил инфекционист.

Он также подчеркнул, что если коронавирус начнет меняться так же быстро, как вирус гриппа, то в таком случае потребуется ревакцинация раз в год или два года.

Ранее вирусологи перечислили способы избежать третьей волны коронавируса в России — в частности, они назвали вакцинацию, соблюдение ограничений и избегание мест, где можно заразиться.